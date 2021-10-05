اتصالات وتكنولوجيا

النائب العام يأمر ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بالعريش

تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة
المال - خاص 9:47 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 9:47 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ببدء تشغيل مكتب رقمى جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بالعريش، جاء ذلك في إطار تطلع «النيابة العامة» للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء التي تشهد خطوات واسعة وجادّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بكل ربوع الوطن، فقد أمر النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

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كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور،

فوجَّه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.

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نجوى عبد العزيز

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