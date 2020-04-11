النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة منع دفن طبيبة بالدقهلية

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، بفتح تحقيق عاجل وموسع في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية.

وستعلن النيابة العامة تفاصيل الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

كان عدد من أهالي قرية “شبرا البهو” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اعترضوا على دفن جثمان طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل مقابر القرية، بعد أن وصلت بسيارة إسعاف قادمة من مستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشب خلاف بين الأهالي وأسرة الطبيبة على دفنها بالقرية، وطالبوا بنقلها إلى قرية “ميت العامل” المجاورة لهم، لكونها هي مسقط رأسها، ورفضوا استكمال إجراءات الدفن.

كتبت – نجوى عبد العزيز