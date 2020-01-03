النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً برشوة

نجوى عبد العزيز

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوى نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها .

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارًا ديسمبر الماضي، بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفًا لـ”عماد سامي”، الذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، ولمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.