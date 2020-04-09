النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي والد على طفلته حرقا بمادة كاوية

قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام فتح تحقيق موسع فى الواقعة التى رصدتها إدارة البيان بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم.

وكشفت الواقعة تعدي والد على طفلته حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر.

وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.

وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة، وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.