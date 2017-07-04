النائب العام يأمر بالتحقيق في مقتل مواطنة مصرية بأمريكا

كتبت نجوى عبدالعزيز أصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بإجراء تحقيق فيما أثير بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بشأن واقعة مقتل المواطنة المصرية نبرا حسنين بمقاطعة فيرفاكس بأمريكا فجر يوم 18 يونيو الماضي. وتمثلت فيما نشر من عثور الشرطة هناك على…

كتبت نجوى عبدالعزيز

أصدر النائب العام نبيل صادق قرارا بإجراء تحقيق فيما أثير بوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بشأن واقعة مقتل المواطنة المصرية نبرا حسنين بمقاطعة فيرفاكس بأمريكا فجر يوم 18 يونيو الماضي.

وتمثلت فيما نشر من عثور الشرطة هناك على جثة المجنى عليها بالقرب من بحيرة، بعدما تعرضت لاعتداء من أحد الأشخاص أثناء سيرها مع صديقاتها عقب أدائهن صلاة التراويح فى مسجد بالمدينة.

وبحسب تقارير الشرطة الامريكية ومسئولى المسجد الذى أدت به الصلاة فإن المجنى عليها كانت تسير مع مجموعة من 5 فتيات بعد خروجهن من المسجد عندما فوجئن بشخص يسب ويشتم فهربن منه خوفا بينما سقطت نبرا فى يده بعدما سقطت على الأرض لتتلقى عدة ضربات على رأسها بمضرب البيسبول، وأمر النائب العام بتكليف مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام بإعداد مذكرة.