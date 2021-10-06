سيـــاســة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية

وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ – سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه - ووفاته خلالها
المال - خاص 2:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 2:25 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، ببدء التحقيق فى استشهاد ضابطى شرطة بالإسماعيلية، حيث كانت قد تلقت «النيابة العامة» صباحَ اليومِ الأربعاءِ الموافق السادس من شهر أكتوبر الجارى إخطارًا باستشهادِ ضابطى شرطة وإصابة اثنين آخريْن من قواتها خلالَ مبادلتهم الأعيرة النارية مع متهمٍ – سبَقَ إِصدارُ إذْنٍ من «النيابة العامة» بضبطه – ووفاته خلالها، فأمر النائب العام، بالتحقيق العاجل فى الواقعة.

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وكانت تحريات الشرطة قد توصلت لِإتِّجار المتهم المتوفَّى واثنين آخريْن فى الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة، بضبطهم وتفتيشهم، وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادَرَهم بإطلاق الأعيرة النارية فأصاب الضابطيْن اللذيْن استُشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب اثنين آخريْن جارٍ تداركهما بالعلاج، وقد تُوفّى المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية.

وقد شكَّلت «النيابة العامة» فريقًا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعاينه وفى صحبته «خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، كما انتقل الفريق لسؤال المصابينِ من قوات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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وبمناسبة هذه الواقعة تشُدُّ «النيابة العامة» على أيدى رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات فى سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها؛ تحقيقًا للأمن فى كافَّة أنحاء الوطن، لا سِيَّما فى مثل هذا اليوم الذى طالما كان رمزًا فى تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاءً لسيادة الدولة المصرية على أراضيها، فى سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التى لا تنضب بين الماضى والحاضر والمستقبل.

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كتبت: نجوى عبد العزيز

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