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النائب العام يأمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة وائل الإبراشي

إذ أعطاه الطبيب أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد
أحمد إسماعيل 7:30 م, السبت, 15 يناير 22 7:30 م, السبت, 15 يناير 22

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أمر النائب العام باتخاذ باتخاذ اجراءات التحقيق فى واقعة وفاة وائل الابراشى حيث شَكَتْ زوجة المتوفى في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل، وأنه كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي.

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وأضافت الشاكية أنه بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه -الذي ادعى اختراعه- حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى تُوفي المذكور من مضاعفاتها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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