النائب العام يأمر بإنهاء التحقيقات في واقعة مقتل «مقاول السلام»

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات واستعجال التقارير فى القضية رقم ٧٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح السلام أول؛ الخاصة بواقعة مقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق، وإحداث إصابة والده بدائرة قسم شرطة السلام، المتهم فيها المدعو محمود شاذلي وشهرته “شندي”.

وقد أمر النائب العام بإنهاء التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي، وإعداد الأوراق للتصرف لتقديم المتهم لمُحاكمة عاجلة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إشارة من مستشفى السلام تفيد باستقبال جثة لمقاول يدعى احمد حسن ، وبه 3 طعنات طعنة في القلب وأخرى في الفخذ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وتبين أن المجنى عليه وقعت مشادة بينه وبين أحد تجار المخدرات بمنطقة السلام، حيث ترصد له المتهم وقام بقتله، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

نجوى عبد العزيز

