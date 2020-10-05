سيـــاســة

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى

أكد بيان النيابة أنه جارٍ استنئاف التحقيقات.
المال - خاص 1:25 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 1:25 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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أمر المستشارحماده الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل «بسمة مصطفى» بعد استجوابها فيما هو منسوبٌ إليها من اتهامات، واستئنافِ التحقيقات في الواقعة.

ووفق بيان النيابة اتُّهمت بسمة مصطفى باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام.

وأنكرت بسمة مصطفى ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

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وطالعت «النيابة العامة» حسابَ بسمة مصطفى بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته.

ونفت بسمة مصطفى علمها بسبب تعطله.

وأكد بيان النيابة أنه جارٍ استنئاف التحقيقات.

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بقلم المال - خاص

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