سيـــاســة

النائب العام يأمر بإحالة طبيبين وموظف بمستشفى خاص للمحاكمة لتعديهم على ممرض

لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه
المال - خاص 7:45 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 7:45 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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أمر  المستشارحمادة الصاوى  النائب العام اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري بإحالة 3 متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

كتبت- نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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