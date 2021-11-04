لايف

النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقضية قتل الإسماعيلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين
المال - خاص 8:51 م, الخميس, 4 نوفمبر 21 8:51 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أمر النائب العام اليوم الخميس، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

اقرأ أيضا  «أخصائي حجامة بشهادة مزورة».. كشف أكاديمية تدريب طبي وهمية تنصب على المواطنين

وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

اقرأ أيضا  أوروبا تعتمد على الجرعات المعززة في مكافحة الموجة الرابعة من كورونا

كتبت : نجوى عبدالعزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بريطانيا توافق على حبوب مضادة لفيروس كورونا لأول مرة في العالم

أيمن عزام 8:21 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

ضبط طالب ابتدائي اعتدى على زميله بسلاح أبيض داخل مدرسة بمدينة نصر

أماني عوض 7:34 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. معتدل نهارًا والقاهرة تسجل 28 درجة

دعاء محمود 7:29 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

القائم بعمل وزير الصحة : وصلنا لمراحل متقدمة من إنتاج «اللقاح المصري»

المال - خاص 7:07 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

السيسي يستعرض التصور النهائي للإطار التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية

هاني جميعي 6:49 م, الخميس, 4 نوفمبر 21

وزير التعليم العالي : المنظومة الصحية بمصر أظهرت قوة الدولة في التصدي لجائحة كورونا

المرسي عزت 6:03 م, الخميس, 4 نوفمبر 21