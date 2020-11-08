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النائب العام يأمر بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية إلى محكمة الجنايات

إحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى "محكمة الجنايات المختصة"
المال - خاص 8:05 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 8:05 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أمر المستشار حمادة الصاوى، “النائب العام” اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر نوفمبر عام 2020 م، بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى “محكمة الجنايات المختصة”، والذي ارتكب جريمته يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي. 

وكانت “النيابة العامة” قد أقامت الأدلة على نسبة الاتهام إليه من شهادة أربعة شهود، وإقرار المتهم بارتكابه الجريمة في تحقيقات “النيابة العامة” وأمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه احتياطيًّا، وما أثبته تقرير “أبحاث التزييف والتزوير” من كتابة المتهم للأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تضمنت إفصاحًا عن عزمه على قتل المتهم.

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كتبت: نجوى عبد العزيز

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