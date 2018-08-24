النائب العام: لا آثار لعنف جنائي على جثماني السائحين المتوفيين بالغردقة

نجوى عبد العزيزأكد النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان صحفي له اليوم، أنه يتابع حادث وفاة سائحين أجنبيين بمدينة الغردقة.وأشار البيان إلى أنه عقب تلقى النيابة العامة إخطارا بوفاة سائحين من رعايا المملكة المتحدة فقد انتقلت النيابة العامة إلى محل إقامتهما بأحد الفنادق بمدينة الغردقة وتم إجراء



نجوى عبد العزيز

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان صحفي له اليوم، أنه يتابع حادث وفاة سائحين أجنبيين بمدينة الغردقة.

وأشار البيان إلى أنه عقب تلقى النيابة العامة إخطارا بوفاة سائحين من رعايا المملكة المتحدة فقد انتقلت النيابة العامة إلى محل إقامتهما بأحد الفنادق بمدينة الغردقة وتم إجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثامين والتحفظ على متعلقاتهما الشخصية وسماع أقوال الشهود وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة.

وأفاد بتقرير الصفة التشريحية بعدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة وقد تم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة وسوف تعلن النتائج فور ورود نتائج الصفة التشريحية.

وكان المتوفيان قد حضرا لمدينة الغردقة ضمن وفد سياحي مكون من 11 فردا بتاريخ 14 أغسطس 2018، وغادر البلاد 5 أفراد بتاريخ 22 أغسطس وفقا للبرنامج السياحي المحدد لهم سلفا، وتبقى 6 أفراد كان محدد لمغادرتهم البلاد في 27 أغسطس.