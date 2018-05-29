النائب العام: حضور وفد إيطالي تفريغ كاميرات محطات المترو لكشف ملابسات مقتل ريجيني

كتبت نجوى عبد العزيز استقبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اتصالا من جوزين بينباتوي نائب عام روما أمس، أعرب خلاله عن عميق شكره وامتنانه عن الجهود العظيمة التي بذلتها النيابة العامة المصرية على مدى عام كامل في سبيل استرجاع…

كتبت نجوى عبد العزيز

استقبل النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق اتصالا من جوزين بينباتوي نائب عام روما أمس، أعرب خلاله عن عميق شكره وامتنانه عن الجهود العظيمة التي بذلتها النيابة العامة المصرية على مدى عام كامل في سبيل استرجاع تسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق، وحضور فنيين إيطاليين عملية الاسترجاع التي أجريت على مدى الأسبوعيين الماضيين في القاهرة بمعرفة شركة أجنبية متخصصة، وذلك استمرار للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية والإيطالية في التحقيقات بقضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني.

وأبدى المستشار نبيل أحمد صادق خالص تقديرة لنائب عام روما، وجدد بأن خلال العامين استمر التعاون بين النيابتين في التحقيقات المجراه حول الواقعه حتى الوصول إلى حقيقتها، ومعرفة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

فضلا عن ذلك عقدت على مدار الأيام الماضية اجتماعات بين فريقي التحقيق المصري والإيطالي بالقاهرة تمت خلالها استرجاع التسجيلات سالفة البيان، بالإضافة إلى بعض أوراق التحقيق الجديدة التي حُررت في الأسابيع الماضية في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية مؤخرًا، وهذا من المقرر عقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة نتيجة استرجاع التسجيلات، والوقوف على آخر تطورات التحقيقات.