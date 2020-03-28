سيـــاســة

النائب العام : حبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه على الأقل لمروجي شائعات «كورونا»

أهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد.
المال - خاص 10:16 م, السبت, 28 مارس 20 10:16 م, السبت, 28 مارس 20

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أصدرت النيابة العامة بيانا مساء اليوم السبت، وذلك في ضوء تصدِّيها للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالًا لنصوص مواد قانون العقوبات.

ونوهت النيابة العامة في بيانها، بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أي من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالًا لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالًا لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه.

وتابع البيان، أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالًا لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد.

وختمت النيابة البيان بالقول: “حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء”.

كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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