النائب العام السعودى: أفرجنا عن 90 من المتهمين بالفساد

متابعات:أعلن النائب العام السعودى، سعود المعجب، أن السلطات فى المملكة أفرجت عن نحو 90 موقوفاً على خلفية اتهامات بالفساد، من فندق «الريتز كارلتون» بالرياض، وأن نحو 95 شخصاً لا يزالون محتجزين، من بينهم 5 تُدرس مقترحات التسوية معهم.وقال «المعجب»، فى مقابلة مع كالة &laqu

متابعات:





أعلن النائب العام السعودى، سعود المعجب، أن السلطات فى المملكة أفرجت عن نحو 90 موقوفاً على خلفية اتهامات بالفساد، من فندق «الريتز كارلتون» بالرياض، وأن نحو 95 شخصاً لا يزالون محتجزين، من بينهم 5 تُدرس مقترحات التسوية معهم.

وقال «المعجب»، فى مقابلة مع كالة «بلومبرج» الأمريكية، من داخل الفندق، نشرتها مساء الإثنين: «تم إسقاط الاتهامات عن 90 من المعتقلين، وتم إطلاق سراحهم، فى حين لا يزال يقبع فى الفندق حوالى 95 شخصا، بمَن فيهم 5 يفكرون فى عروض تسوية، فيما يراجع الآخرون الأدلة المقدمة ضدهم». وأضاف: «نحن فى زمن سيتم فيه اجتثاث الفساد، فلن تتوقف الحملة على الفساد، والأمر الملكى كان واضحاً، ومَن يندم ويوافق على التسوية سيتم إسقاط الإجراءات الجنائية عنه». ونفى «المعجب» أن تكون حقوق الموقوفين قد انتُهكت، مؤكداً أن جميعهم يتمتعون بأحقية التمثيل القانونى لهم، وأن بعضهم تواصل مع محامى الدفاع الخاص بهم. وتابع: «النظام السعودى يضمن حقوق المتهمين، والسلطات وفرت جميع التسهيلات المطلوبة للموقوفين، كما لم تعمد إلى فرض أى قيود على حرية المفرج عنهم».

ورجح مسؤول حكومى- لم يذكر اسمه للوكالة- أن تسترد السلطات السعودية أكثر من 100 مليار دولار من اتفاقات التسوية، موضحا أن المدفوعات التى سيتم تحصيلها عبارة عن نقود وعقارات وأصول أخرى، وقال إنه من المتوقع أن تنتهى المحادثات مع المشتبه بهم خلال الشهر الجارى، وإن الذين لن يتوصلوا إلى صفقات سيُحالون إلى النيابة للتحقيق معهم.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن التحقيق شهد تقدماً ملحوظاً فى محاربة السعودية للفساد، الذى يشبه انتشاره انتشار السرطان، وأضاف أن الحملة قد تقلل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى القصير، وسوف تحقق فوائد فى وقت لاحق.

ونقلت «بلومبرج» عن موظفين فى الفندق قولهم إن المحتجزين الحاليين يمكنهم الوصول إلى مرافق الفندق، بما فى ذلك منتجع صحى وصالة رياضية وصالة بولينج، ويمكن للمطعم استيعاب أى متطلبات غذائية خاصة.

كانت السعودية قد شنت حملة واسعة لمكافحة الفساد، أوقفت خلالها أكثر من 200 شخص، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء ومسؤولون حكوميون كبار.