سيـــاســة

النائب العام: ارتفاع ضحايا حادث العريش إلى 305 شهداء.. و128 مصابًا

نجوى عبد العزيزأعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام، عن ارتفاع ضحايا الحادث الإرهابي بمسجد قرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، إلى 305 شهداء، بينهم 27 طفلًا كانوا برفقة ذويهم، وإصابة 128 آخرين.وأوضح النائب العام، في بيان صادر، اليوم السبت، أن التحقيقات والتحريات أكدت أنه عند إلقاء الخ
25 نوفمبر، 2017 25 نوفمبر، 2017

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نجوى عبد العزيز

أعلن المستشار نبيل صادق، النائب العام، عن ارتفاع ضحايا الحادث الإرهابي بمسجد قرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، إلى 305 شهداء، بينهم 27 طفلًا كانوا برفقة ذويهم، وإصابة 128 آخرين.

وأوضح النائب العام، في بيان صادر، اليوم السبت، أن التحقيقات والتحريات أكدت أنه عند إلقاء الخطبة بالمسجد، فوجىء المصلين بقيام عناصر تكفيرية يتراوح أعدادها ما بين 25 إلى 30 عضوًا تكفيريًا، يرفعون علم داعش، وقد إتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه، البالغ عددها 12 نافذة، يحملون الأسلحة الآلية، وأطلقوا النيران على المصلين، وحضروا مستقلين 5 سيارات دفع رباعى، وأحرقوا السيارات الخاصة بالمصلين، وعددها 7 سيارات.

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