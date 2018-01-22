النائب العام: إنشاء إدارة لتنظيم السجون والتفتيش عليها

نجوى عبد العزيز أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، تعليماته لأعضاء النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى تنطوى على ما يعد اعتداءً عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فى الهام منها، وإعدادها للتصرف وإحالة باقى الشكاوى



نجوى عبد العزيز

أصدر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، تعليماته لأعضاء النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى تنطوى على ما يعد اعتداءً عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فى الهام منها، وإعدادها للتصرف وإحالة باقى الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد العرض على النائب العام.

كما أمر النائب العام بإصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن إنجازات النيابة العامة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وما يسنده النائب العام من أعمال أخرى وتضمنت تعليمات النائب العام متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التى يجرى تحقيقها وفحصها بكافة النيابات ومتابعة تطبيق القواعد المقررة فى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فيما يدخل فى اختصاصات النيابة العامة، وكذا متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعثين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانونًا، ومتابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها عليه لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.

وطلب النائب العام من أعضاء النيابة العامة حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعقد وتنظيم الموْتمرات والندوات العلمية والتخصصية فى مجال حقوق الإنسان، وتنظيم حلقات النقاش لأعضاء النيابة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الأقليمية أو الوطنية والمشاركة فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.

ودعا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أعضاء النيابة العامة إلى إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنسيق فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.

وتلقى صادق تقارير التفتيش الدورى والمفاجىْ على السجون والأماكن الأخرى كالحجز ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشلأن مدى تطبيق قواعدمعاملة السجناء – سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو تنفيذا لأحكام – وعرضها على النائب العام.