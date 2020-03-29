النائب العام: إخلاء سبيل المتهمتيْن بمخالفة حظر التحرك بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتيْن بمخالفة قرار حظر التحرك بضمانٍ ماليٍ قدره عشرون ألف جنيهاً لكل واحدة منهما.

وقررت اتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، وتَجنُّب إثارة الفتنة بمثل تلك المقاطع والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تُصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت النيابة العامة على أداء واجبها في حماية المجتمع من مثل تلك الجرائم؛ باتخاذها كافة الإجراءات المقررة قانوناً للتصدي لها ومرتكبيها. تحريض على خرق الحظر.. القصة الكاملة في قضية القبض على مودة الأدهم وصديقتها

كتبت نجوى عبد العزيز