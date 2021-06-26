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النائبة عبلة الألفي تعلق على التنمر ضد «فتاة الفستان» بجامعة طنطا

برلمانية تطالب بتشديد العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملبسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا
ياسمين فواز 8:14 م, السبت, 26 يونيو 21 8:14 م, السبت, 26 يونيو 21

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طالبت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.  

وقلت عضوة البرلمان في تصريحات لها اليوم: أختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود، فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين ما دامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب .

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وأكدت أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات ، إضافة إلى أن هذا ضغط نفسي شديد علي نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها علي عدم تأدية الامتحان بحيادية. 

كما أكدت عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان أن السؤال عن ديانة طالبة (أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب.. وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق) : “أنت قررتي تبقى مش محترمة وقليلة الأدب”.. هي سب وقذف يعاقب عليه القانون.  

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وأشارت إلي أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس، وصمت الجامعة موافقة ضمنية علي دعم جماعات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) داخل الجامعات. 

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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