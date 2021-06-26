النائبة عبلة الألفي تعلق على التنمر ضد «فتاة الفستان» بجامعة طنطا

طالبت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان بتغليظ العقوبة ضد التنمر بطالبة الفستان بسبب ملابسها في لجنة امتحان بجامعة طنطا.

وقلت عضوة البرلمان في تصريحات لها اليوم: أختلف مع المراقبة جملة وتفصيلا فى قضية فستان حبيبة وسلوك المعلمة الذي يتجاوز كل الحدود، فهي ليست وصية عليها وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء زي معين ما دامت الطالبة ملابسها حشمة وفى حدود الأدب .

وأكدت أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات ، إضافة إلى أن هذا ضغط نفسي شديد علي نفسية الطالبة يؤدي إلى قدرتها علي عدم تأدية الامتحان بحيادية.

كما أكدت عضو لجنة الشئون الصحية في البرلمان أن السؤال عن ديانة طالبة (أثناء الامتحان) هو عصف بالدستور الذي وافق عليه الشعب.. وعبارة المراقبة المحترمة للطالبة (حبيبه طارق) : “أنت قررتي تبقى مش محترمة وقليلة الأدب”.. هي سب وقذف يعاقب عليه القانون.

وأشارت إلي أن اختراق المتشددين لجامعة طنطا هو سيناريو لإفشال الدولة الذي حذر منه الرئيس، وصمت الجامعة موافقة ضمنية علي دعم جماعات (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) داخل الجامعات.