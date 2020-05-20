النائبة شيرين فراج :هناك إصابات بفيروس كورونا داخل ديوان وزارة الصحة لا يتم الإعلان عنها

في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد

قالت الدكتورة شيرين فراج، الأربعاء، إنها تعتقد أن هناك عدة إصابات بفيروس كورونا المستجد في ديوان عام وزارة الصحة ولا يتم الإعلان عنها منها إصابة جميع العاملين في مكتب أحد القيادات .

وأضافت في مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أنها أصيبت بالفيروس بعد مخالطتها قيادات وزارة الصحة في اجتماع برلماني موضحة أن هناك تهاونا في الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل بعض القيادات التى حضرت اجتماع الخطة والموازنة مع لجنة الصحة.

وأشارت فراج إلى أنها تعافت من الفيروس بعد تليقها العلاج بالقصر العيني الفرنساوي حيث تم علاجها بالدواء الذي يعالج الملاريا .

وتابعت: “الشفافية مهمة وده مرض ولازم الناس تعلن واللى يخبي إن ده عيان بينشر المرض ، والأطباء والممرضون صعبوا عليا علشان بيتم منعهم من عمل مسحة للتأكد من الإصابة وده قرار تعسفي من الوزارة إنها متعملش مسحات للفريق الطبي المخالط لحالات الكورونا”.