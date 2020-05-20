النائبة شيرين فراج : إصابتي بكورونا قد تكون جاءت من مسئولي وزارة الصحة في اجتماع برلماني

أضافت في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أن قيادات وزارة الصحة لم يكونوا ملتزمين في الاجتماع بالتعلميات

قالت الدكتورة شيرين فراج إن تعتقد أن إصابتها بفيروس كورونا المستجد قد تكون جاءت من مسئولي وزارة الصحة الذين حضروا اجتماعا برلمانيا في لجنة الصحة موضحة أنها تأكدت من ذلك بعد الـتأكد من إصابة أحد الحاضرين من القيادات.

وأضافت في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري أنه تم نقل هذا الاجتماع من غرفة واسعة إلى غرفة ضيقة.

وأوضحت أن قيادات وزارة الصحة لم يكونوا ملتزمين بالتعلميات مثل لبس الكمامة رغم وجود إصابات في أحد مكاتب تلك القيادات بالديوان العام للوزارة.

وتابعت فراج : الموضوع صعب جدا وحصلني كرشة نفس وحرارة وحتى قبل ماتظهر نتيجة المسحة وكان في ضيق تنفس بسيط لاني حريصة جدا وعلى طول أخدت الاجراء اللى يطمنى وأخدته في الاول وده فرق في العلاج .

وأكدت أن “القيادات مكنوش متلزمين بالضوابط ورجعت بذاكرتي ومكنتش بروح أى حته واللجنة ده كانت زحمة وكان في شخص أعلم أنه مصاب وفي مكتبه يوجد إصابات ومريت بتجربة قاسية وإداني قوة شديدة .

وأكدت أنها نقلت العدوى لأبنين من أولادها في سن الجامعة، موضحة أنها قامت بعمل مسحات للأبناء قبل تأكد إصابتها .

وأضافت: “خرجت من العزل الصحي وأول ماظهرت الأعراض وعملت مسحة لأولادي الاتنين أصيبوا، وده آذاني نفسيا والحقيقية المرض ده ينتشر بسرعة عالية جدا”.