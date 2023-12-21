النائبة سحر البزار تقود مبادرة لدعم الدول النامية من خلال مبادلة الديون بمشاريع للتكيف المناخي

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ “COP 28” أدارت النائبة سحر البزار وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة حوارية رفيعة المستوى بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين الدوليين من بينهم الدكتور محمود محيي الدين بطل تغير المناخ في “COP 27” تم خلالها مناقشة مبادرة “ابونتو” التي تقودها النائبة سحر البزار مع شباب البرلمانيين من 50 دولة لمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي باستبدال الديون للدول المتضررة من التغيرات المناخية، بمشاريع للتكيف المناخي، وتركزت المناقشات على أهمية مبادلة الديون لتحفيز مشاريع التكيف المناخي واستخدام ميزانيات خضراء لتعزيز المسار البيئي وإقامة هيكل مالي جديد يخفف الأعباء المالية للدول المتضررة من تغير المناخ.

وشددت النائبة سحر البزار على أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية لضمان مستقبل بيئي مستدام.

وجدير بالذكر أن مباردة “ابونتو” تقدم إطاراً بيئياً مبتكراً يتناغم مع الرؤى العالمية لتشجيع مبادلة الديون لصالح مشاريع التكيف المناخي.