«الميكروباص» يربح المنافسة أمام «النقل العام»

- مواطنون: نصرف مرتباتنا على المواصلات ومحصلون: نواجه معاملة سيئة ولادخل لنا بالزيادةمدحت إسماعيلشهدت أتوبيسات النقل العام بمحافظة القاهرة، بعد مرور 5 أيام على رفع التذاكر على جميع خطوطها وفقا للمسافة، انخفاضا كبيرا فى عدد الركاب اليومى، فقد ارتفع سعر التذكرة بأكثر من %100، وحدث ما يشبه موج

– مواطنون: نصرف مرتباتنا على المواصلات ومحصلون: نواجه معاملة سيئة ولادخل لنا بالزيادة



مدحت إسماعيل

شهدت أتوبيسات النقل العام بمحافظة القاهرة، بعد مرور 5 أيام على رفع التذاكر على جميع خطوطها وفقا للمسافة، انخفاضا كبيرا فى عدد الركاب اليومى، فقد ارتفع سعر التذكرة بأكثر من %100، وحدث ما يشبه موجات الهروب الجماعى إلى الميكروباص، باعتباره الأرخص.

«المال»، قامت بجولة ميدانية فى عدد من الأتوبيسات، بموقفى عبد المنعم رياض وحدائق القبة وخطى «إمبابه – 6 أكتوبر» و«الشيخ زايد – أحمد حلمى»، والتقت بنحو 9 سائقين ومثلهم من «الكمسارية»، فأكدوا حدوث تراجع فى الإقبال على الأتوبيسات -20 %22 مقارنة بما قبل رفع التذكرة.

وأكد، رفعت حسن، أحد سائقى أتوبيس النقل العام على خط عبد المنعم رياض التجمع الثالث، أن عدد الركاب انخفض بشكل كبير، وذلك ظهر فى الإيرادات الذى انخفض بين 300 ـ 400 جنيه، فى الوردية الصباحية، مشيرًا إلى أن التذاكر فى سعرها أصبحت قريبة جدًا من تعريفة الميكروباص ومن ثم اتجه نحو استخدامها بدلا من الأتوبيس، إضافة إلى الاعتماد على أجرة موحدة بصرف النظر عن المسافة، وبالتالى يفضل ركاب المسافات القصيرة استقلال عربات الأجرة بأسعار أقل.

ولفت إلى أن تذكرة الخط بسعر 4 جنيهات، وهى مرتفعة جدا على فئات كثيرة من الركاب، متابعا: «زبون النقل العام معروف أنه ركاب فقير مش معاهم أجرة الميكروباص وكان بيستحمل الوقفة عشان الأجرة قليلة بس دلوقتى أجرة العربية زى الأتوبيس أو هتزيد جنيها بس هتكون راحة وأسرع بالتأكيد هيركب العربية أحسن وأنضف بدل الوقفة».

وقررت هيئة النقل العام بالقاهرة زيادة تعريفة ركوب جديدة، وفقًا للمسافات عقب رفع زيادة أسعار الوقود لتبلغ تذكرة الركوب 3 جنيهات، 30 كيلو مترا، وهى تشمل %80 من الأتوبيسات، والخطوط التى تسير من 30 إلى 40 كيلو مترا تبلغ 4 جنيهات، ونسبتها %12 فقط من إجمالى الخطوط، كما يتم حساب أتوبيسات المدن الجديدة التى تسير بين 40 و50 كيلو مترا بقيمة التذكرة بها 5 جنيهات، وكانت أسعار التذاكر تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه قبل الزيادة.

وقال أمين محمد، راكب أتوبيس من موقف قسم الحدائق حتى كوبرى القبة، إنه صدم عند معرفته برفع التذاكر، مضيفا: أنا كدا هدفع 250 جنيها فى الشهر مواصلات للأتوبيس فى مسافة لا تزيد عن 4 محطات و300 جنيه شهريًا فى المترو، موضحًا أن أجرة الميكروباص أصبحت أقل كونها بـ2.5 جنيه بس لازم أمشى شوية عشان أخذه من أول الشارع، لكن الأتوبيس بـ3 جنيهات من الموقف، متابعًا جميع المواصلات ارتفعت بشكل كبير ومعظم الراتب الشهرى يصرف عليها.

وتابع: «الحكومة رفعت جميع المواصلات سواء مترو أو نقل عام، والسرفيس أيضًا، من دون زيادة فى الدخل»، مضيفا: «النقل العام فى الأول كان أقل سعر بعد رفع المترو، لكن حاليًا أصبح أعلى منها نظرًا لأن الأتوبيس أصبح بالمسافة، كان ممكن الحكومة عمل بدائل.. ومنها البقاء على نوعية من الأتوبيس بسعر2 إلى 2.5 جنيه وأخرى بـ3 جنيهات».

ويتفق مع الرأى السابق، الكمسرى هيثم رفاعى، عامل على خط أتوبيس الوايلى ـ العاشر “، أن رفع تذكرة الأتوبيس لـ5 جنيهات قرار صادم ومجحف ولم يراع الفئة الفقيرة فى المجتمع، وأيضًا الوضع الاقتصادى الصعب الذى يعانى منه الجميع، مضيفًا: «المرتبات بندفعها فى المواصلات والكهرباء والمياه».

وقال حسنى محمد، سائق على أتوبيس 1062 التجمع الخامس، إن أجرة الأتوبيس تضاعفت بأكثر من 3 مرات بعد أن ارتفعت التذكرة من جنيه ونصف إلى 5 جينهات، مضيفًا كان على هيئة النقل العام رفع سعر التذكرة 50 قرشا مثلما فعلت فى الفترة السابقة كحد أقصى تخفيفًا على المستخدمين للنقل الحكومى.

فى سياق متصل، أشار كمسارى أتوبيس «بولاق ـ جامع عمرو»، إلى أن رفع تذكرة الأتوبيس من 1.5 إلى 3 جنيهات كبيرة جدًا، ومن المؤكد أن الركاب أعدادهم ستنخفض خاصة وأن الراكب فى يده الانتقال بالميكروباص على مرحلتين بـ4 جنيهات.

وقال أحد سائقى أتوبيس «أكتوبر ـ إمبابة»، إن هناك تراجعًا كبيرًا فى الركاب، مشيرًا إلى أنه فى أحد الأيام بلغ العدد 14 فردًا من إجمالى 38 كرسيا.

فى الوقت نفسه، استنكر سائقو ومحصلو الأتوبيسات معاملة الركاب بعد قرار رفع التذاكر، ويقول عبدالله إمام، كمسارى على خط «عبد المنعم رياض التجمع الخامس، إن كثيرا من الركاب يوجهون إليهم الشتائم، عند مطالبة دفع الأجرة، خاصة إذا كان الراكب سينزل بعد مسافة قليلة، متابعًا:” ليس لنا أى ذنب فى رفع أو تخفيض السعر والجميع يعانى من ارتفاع الأسعار».

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى وقت سابق أنه قام بالتواصل مع المحافظين للتأكد من الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التى تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و%20 ويتم حاليا طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها فى المواقف المختلفة، كما سيتم إرسالها إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحة للجميع، وهناك تنسيق كامل بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وسيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة للتطبيق.

