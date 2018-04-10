الميكانيكا والكهرباء تنتهى من تجديد وإنشاء 9 محطات رفع مياه

■ إضافة 108 محطات بقيمة 440 مليون يورو خلال 15 عاماالمال- خاصانتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى والموارد المائية، من من إحلال وتجديد وإنشاء 9 محطات لرفع المياه بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه، بحسب تقرير حصلت عليه «المال».وأشار التقرر إلى أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد و

■ إضافة 108 محطات بقيمة 440 مليون يورو خلال 15 عاما

المال- خاص

انتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى والموارد المائية، من من إحلال وتجديد وإنشاء 9 محطات لرفع المياه بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه، بحسب تقرير حصلت عليه «المال».

وأشار التقرر إلى أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وإنشاء محطات بقيمة 92 مليون جنيه، مؤكدا أن الوزارة تستهدف إحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات بتكلفة حوالى 440 مليون يورو بقروض ميسرة، خلال 15 عاما .

ولفت إلى أن تلك المحطات تعمل على خفض منسوب مياه الصرف الزراعى، وتحسين التربة وزيادة الإنتاجية للزراعة، بالإضافة إلى التعامل مع التغيرات المناخية والأزمات، مشيرا إلى أنه يجرى طرح أعمال إنشاء 7 محطات صرف، هى جنوب بورسعيد الجديدة، و إسنا، وأبريم، وشبراخيت، والدلنجات، وإدكو، وبرسيق.

وبحسب تقرير» الرى» فإن العام الماضى، شهد الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 9 محطات طلمبات بتكلفة إجمالية 351 مليون جنيه لخدمة 350 ألف فدان، وتشمل محطات « وادى الريان»، و»صرف الطاجن»، و»تغذية بحر البشوات بالفيوم»، لخدمة 110 آلاف فدان بتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء محطتى الكيلو 57 وشباب الخريجين بتوشكى لاستصلاح 40 ألف فدان، بتكلفة إجمالية 135 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة صرف جنوب سهل الحسينية بالشرقية، لخدمة 64 ألف فدان بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، وإنشاء محطة بنى حميل الجديدة بسوهاج، بتكلفة 80 مليون جنيه، لخدمة 90 ألف فدان، و إحلال وتجديد محطتى الثورة بتكلفة 24مليون جنيه، لخدمة 32 ألف فدان .

و انتهت المصلحة خلال العام الحالى، من أعمال التركيبات وتجارب التشغيل لمحطة مصرف 2 بالدقهلية، بإجمالى تكلفة 92 مليون جنيه، لخدمة 63 ألف فدان، كما تم إنشاء المحطة الجديدة لمواكبة التغيرات المناخية بالمنطقة، ولاستيعاب الزمامات الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من تأهيل المهمات الكهروميكانيكية، لمحطة رى قوته ببنى سويف.

وأوضح التقرير أنه جار توريد قطع غيار الطلمبات الرئيسية لمحطات المراشدة (1-2-3) بنجع حمادى لخدمة12,5 الف فدان، والانتهاء من تركيب 4 وحدات طوارئ بمحطة الطابية، والمحطة الثابتة بأبو سمبل ومحطة جزيرة «سلوا قبلى» .

كما يجرى حاليا إنهاء أعمال تأهيل الأجزاء الميكانيكية والكهربائية لـ 67 محطة على مستوى الجمهورية، بتكلفة 8 ملايين جنيه.