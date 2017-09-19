الميقاتي : نخطط لزيادة الصادرات لدول إفريقية وغربية

سمر السيد وهاجر عمران ومصطفى طلعتتوقع جمعية الصادرات المصرية "اكسبولينك" مذكرة تفاهم مع البنك التجاري وفا، خلال الشهر القادم، بغرض تمويل المصدرين المصريين الراغبين في توريد منتجاتهم إلى منطقة غرب إفريقيا، بجانب إيجاد لية لتمويل المشروعات الزراعيةجاء ذلك في تصريحات أدلي بها خالد الميقاتي رئيس ا

سمر السيد وهاجر عمران ومصطفى طلعت





توقع جمعية الصادرات المصرية “اكسبولينك” مذكرة تفاهم مع البنك التجاري وفا، خلال الشهر القادم، بغرض تمويل المصدرين المصريين الراغبين في توريد منتجاتهم إلى منطقة غرب إفريقيا، بجانب إيجاد لية لتمويل المشروعات الزراعية

جاء ذلك في تصريحات أدلي بها خالد الميقاتي رئيس الجمعية لـ”المال” على هامش مشاركته في مؤتمر يورومني المنعقد بالقاهرة.



وأكد “الميقاتي” أن الجمعية تستهدف تمويل وتنمية صادرات المنتجات الزراعية كالتقاوي والميكنة الزراعية والسماد، مشيرا إلى أن كل 100 هيكتار يتم إستثمارة في هذه المشروعات ينمي الصادرات بقيمة 2.5 مليون دولار.

وأضاف أنه تم افتتاح مركز لوجيستى بمدينة مومباسا بكينيا لتخزين البضائع المصرية لتباع مباشرة فى اسواقها ، وبالتالى تعتبر مذكرة التفاهم المقرر توقيعها مع بنك التجارى وفا لإنشاء مركز لوجيستى آخر فى منطقة غرب افريقيا.



ولفت إلى أن الجمعية تخطط لزيادة حجم الصادرات لدول شرق أوروبا والبلقان وامريكا اللاتينية خاصة ً وأن مصر لديها فرص واسعة فى تصدير منتجات الأدوية ، كما تستهدف النهوض بصادرات المفروشات المنزلية والأثاث ومواد البناء لروسيا دون أن يحدد نسبة معينة لزيادتها مكتفياً بالقول بأنها تبلغ 20 فى المئة من صادراتنا للأسواق الروسية.



واستنكر تسجيل الصادرات المصرية لكينيا فى النصف الأول من العام الجارى نحو مليون دولار فقط.

وقال إن الجمعية تستهدف التعامل مع موزعين جدد فى كينيا فى الفترة المقبلة لاختراق أسواق شرق أفريقيا.



وتابع فى تصريحاته قائلاً: “نبحث مع 3 بنوك محلية للحصول على تمويل لمشروعات ما قبل التصدير”.

وأشار إلى أن هناك 15 شركة ستزور غانا قريبا لبحث تنمية الصادرات فى القطاع الهندسى”.

