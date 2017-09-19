الميقاتي من يورومني: نسعى لتعزيز التسويق التجاري في إفريقيا

هاجر عمران قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية الصادرات المصرية، إن الشهر المقبل سيشهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك التجارى وفا لتعزيز خطط التسويق التجارى لإفريقيا. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، المنعقد…

هاجر عمران

قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية الصادرات المصرية، إن الشهر المقبل سيشهد التوقيع على مذكرة تفاهم مع البنك التجارى وفا لتعزيز خطط التسويق التجارى لإفريقيا.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الرابعة من فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر اليورومنى، المنعقد بالقاهرة، تحت عنوان “التصنيع و الصادرات”، و التى أدارها ريتشارد بانكس، مستشار تحرير يورومنى.

وأوضح الميقاتي، أن الفترة الماضية شهدت تنظيم الجمعية زيارة إلى غانا لإجراء دراسات إنشاء مركز لوجيستى ومن المنتظر أن يشهد الشهر المقبل إرسال وفد آخر من المهندسين لبحث الموقع على الأرض.

وقال إن العلاقات مع إفريقيا تفتقد التواصل ووجود خطوط طيران منتظمة و مباشرة إلى الدول الإفريقية خاصة شركة مصر للطيران.

وتابع : “مصر للطيران تصل إلى 17 دولة إفريقية فى حين أن دولا مثل إثيوبيا، وتركيا، والإمارات تسير رحلات إلى نحو 40 دولة فى إفريقيا”.

وطالب بتفعيل دور مصر للطيرارن فى زيادة نقاط وصولها إلى إفريقيا خاصة فيما يتعلق بشحن البضائع و الأجهزة التى تحفظ الأطعمة المصدرة إلى إفريقيا خاصة و أن المنتجات المصدرة إلى هناك تحتاج إلى نوعية معينة من الشحن الجوى، وليس بالشحن العادى.

