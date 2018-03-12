الميقاتي: صادراتنا لإفريقيا 0.5% فقط من إجمالي وارداتها

أحمد اللاهونى:قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين "إكسبولينك"، إن صادرات مصر للدولة الإفريقية لا تتعدى 4 مليارات دولار سنويا من 360 مليار دولار حجم واردات القارة الإفريقية أى أن حصتنا 0.5% فقط، لافتاً إلى أن مشاركة 22 دولة فرصة جيدة لفتح آفاق استثمارية جديدة ولدينا شركات مصرية خرجت للاستثمار فى

أحمد اللاهونى:

قال خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين “إكسبولينك”، إن صادرات مصر للدولة الإفريقية لا تتعدى 4 مليارات دولار سنويا من 360 مليار دولار حجم واردات القارة الإفريقية أى أن حصتنا 0.5% فقط، لافتاً إلى أن مشاركة 22 دولة فرصة جيدة لفتح آفاق استثمارية جديدة ولدينا شركات مصرية خرجت للاستثمار فى زامبيا وانجولا وغيرها.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الهيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى، أنه من المقرر تنظيم 14 بعثة تجارية لإفريقيا ودول عربية فى 6 قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف توسيع تواجدنا هناك وبهدف زيادة التجارة البينية، خلال الفترة المقبلة، ونسعي خلال شهر يونيو المقبل لتنظيم مؤتمر “العربى الإفريقى” لتنمية التعاون المشترك.