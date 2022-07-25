الميزان التجاري للسعودية يسجل أعلى مستوياته في 6 سنوات

سجّل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو الماضي، أعلى مستوياته الشهرية في 6 سنوات على أقل تقدير، ليبلغ 90.3 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات السلعية في شهر مايو 2022 بنسبة 83.4%؛ بدعم من زيادة الصادرات البترولية والصناعات الكيماوية، وفقًا للبيانات الشهرية للهيئة العامة للإحصاء التي بدأت نشرها منذ 2017.

صعود الميزان التجاري للسعودية

بلغت قيمة الصادرات السلعية الشهر الماضي 144.1 مليار ريال؛ نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية 105.5% أو بمقدار 59.7 مليار ريال. وارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية، التي تُعدّ أهم سلع الصادرات غير البترولية، 41.4% بمقدار 2.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في شهر مايو 2022 على أساس شهري بنسبة 21.8% إلى 53.9 مليار ريال، في حين انخفضت على أساس سنوي بمقدار 4%.

وتُعدّ الصين الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 19.2 مليار ريال، تليها الهند واليابان.

كانت قيمة الواردات من الصين 10.2 مليار ريال في مايو.