الميركاتو الشتوي ينطلق غدًا في السعودية

والسماح بمحترف سابع على المصرى تنطلق غدًا الخميس، فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 31 يناير الحالي. وتستعد فرق دوري المحترفين لتدعيم صفوفها قبل بداية فعاليات النصف الثاني من الموسم الحالي؛ لإنهاء الموسم في مراكز متقدمة بجدول المسابقة. وقال الح

والسماح بمحترف سابع



على المصرى

تنطلق غدًا الخميس، فترة الانتقالات الشتوية للاعبي كرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وتستمر حتى 31 يناير الحالي.

وتستعد فرق دوري المحترفين لتدعيم صفوفها قبل بداية فعاليات النصف الثاني من الموسم الحالي؛ لإنهاء الموسم في مراكز متقدمة بجدول المسابقة.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تبدأ في التاسعة من صباح غدٍ الخميس فترة التسجيل الثانية للاعبين المحترفين، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري”.

وشهدت الأيام الماضية إعلان بعض الأندية عن إتمام صفقات جديدة منها إعلان الاتفاق عن تعاقده مع الصومالي ليبان عبدي والحارس أحمد عبد الستار وانضمام عماد متعب مهاجم الأهلي المصري إلى التعاون، وأحمد الشيخ من الأهلى المصرى للإتفاق.

من جانب أخر، قرر الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، فتح المجال أمام أندية دوري المحترفين، والدرجة الأولى، للتعاقد مع اللاعبين المولودين بالمملكة، الذين تم صقلهم مؤخرا.

وحصر اتحاد الكرة اختيارات الأندية في 30 لاعبا، يقيم لهم معسكرًا خلال هذه الأيام، في مدينة الرياض، بما فيهم الذين شاركوا مع المنتخب السعودي، في خليجي 23 بالكويت.

ومنح الاتحاد لكل نادٍ بدوري المحترفين، حق التوقيع مع لاعب واحد فقط من مواليد المملكة، ليصبح سابع الأجانب، المصرح للأندية بالتعاقد معهم، وذلك اعتبارا من فترة القيد الشتوية، التي تنطلق غدا الخميس

