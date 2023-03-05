«المياه والكهرباء أعمال الصيانة».. أبرز مشاكل سكان مدينة القاهرة الجديدة

عقد المهندس عبدالرؤوف الغيطي عدة اجتماعات ولقاءات مع سكان حي اللوتس وعدد من سكان مشروع دار مصر بمراحلها المختلفة ومشروع جنة، للاستماع لمشاكلهم وشكواهم وكذلك مناقشة مقترحاتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة.

وتبلورت أهم مشكلات سكان وقاطني مدينة القاهرة الجديدة في أعمال النظافة وصيانة الطرق ومشاكل المياه والكهرباء.

فبداية، عقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدداً من اللقاءات خلال الأسبوع الماضي، مع سكان دار مصر بمختلف مراحلها ومشروع جنة، وذلك بحضور مسؤولي جهاز المدينة، والمشروعات، للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم.

واستهل المهندس عبدالرءوف الغيطي، اللقاءات، باجتماع موسع مع سكان كمبوند دار مصر المرحلة الثانية (الأندلس)، ثم التقى بسكان كمبوند دار مصر القرنفل، وتلا ذلك اجتماع لسكان كمبوند (جنة)، وأنهى اللقاءات باجتماع بسكان كمبوند دار مصر الـ (70) عمار ة المرحلة الأولى.

وتطرق الحديث بشكل عام عن بعض النقاط المتعلقة بأعمال ( النظافة – صيانة الطرق – المياه …الخ)، حيث تم التأكيد من قبل رئيس الجهاز على تلافي جميع الملاحظات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرا في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وأنه سيتم العمل بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم للقضاء على الملاحظات السلبية التى أبداها السكان بالمدينة، وضرورة تطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفات والإشغالات والتعديات، وبالأخص تغيير النشاط من سكنى إلى أي نشاط آخر.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه سيتم تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة تأجير الوحدات السكنية لعمال داخل الكمبوندات، حيث يعد هذا الإجراء تحويل نشاط الوحدة من سكنى إلى ( سكنى فندقى )، وهذا مخالف للقانون وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة العقارية على المالك.

كما أشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى ضرورة طرح قطع أراضى خدمات بالكمبوندات لتوفير جميع الخدمات للسكان، مع ضرورة تأمين الكمبوند بأسوار مؤقتة من ناحية أراضى الخدمات لحين الانتهاء من الطرح والترسية والبدء في البناء.

وتطرق المهندس عبدالرءوف الغيطي، بالحديث مع السكان إلى ضرورة السير في إجراءات اتحاد الشاغلين لكل كمبوند طبقاً للقانون وللحفاظ على الكمبوند، كما تم التأكيد على التنفيذين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل مع السكان وتلبية جميع طلباتهم بما لا يتعارض مع القانون وكراسة الشروط المنظمة لذلك.

رئيس الجهاز يلتقي عدداً من سكان حي اللوتس بالتجمع الخامس

وعلى صعيد متصل، التقى رئيس الجهاز مع عددٍ من سكان حى اللوتس بالتجمع الخامس، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وأهمها الطرق ( استكمال وصيانة الطبقة الرابطة وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال ” الغاز – الكهرباء – المياه …)، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التواصل مع سكان وقاطني المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، أفاد الغيطي، بأنه يوجد حالياً عملية جارٍ تنفيذها لأعمال الأسفلت والأرصفة بالحى، وتم التنبيه على مسئولي الطرق بضرورة تكثيف الأعمال لإنهائها في موعدها المحدد، مع متابعة إعادة الشىء لأصله لأى قطع يحدث بعد أعمال الأسفلت، والاهتمام الدائم والمستمر بمداخل ومخارج الحي.

وقال: إنه فيما يخص زيادة ضغوط المياه جارٍ تكليف مكتب استشارى لدراسة الأمر ووضع حلول لحل المشكلة نهائيا، وعن مستوى النظافة بالحى، تم التشديد والتنبيه على مسئولي النظافة بالحى على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بكامل الحي والمتابعة المستمرة من معاونى رئيس الجهاز، وبخصوص أعمال الزراعة سيتم زراعة الجزر والمسطحات الخضراء طبقاً للمخطط وبعد الانتهاء من أعمال الطرق.

وفى نهاية اللقاء، أكد أن جميع مسئولي الجهاز سيقومون ببذل قصارى جهدهم للنهوض بالحى وبكامل أحياء المدينة، وذلك بمتابعة مستمرة لجميع مناطق المدينة.

وقام المهندس عبدالرءوف الغيطى، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي للمدينة بطريق العين السخنة ( أوراسكواليا )، وذلك للوقوف على كفاءة تشغيل المحطة وجودة معالجة المياه، حيث تم الاستماع إلى شرح وافٍ عن المحطة من مهندس شركة أوراسكواليا التي تقوم بتشغيل المحطة.

جدير بالذكر أن محطة المعالجة ” أوراسكواليا” بطاقة تصميمية ( 250 ألف م3/ يوم )، معالجة ثنائية متقدمة، وتعمل بطاقة إنتاجية يومية من ( 140 – 160 الف م3 / يوم )، َويبلغ متوسط إنتاج الكميات اليومية من المياه المعالجة 130 الف م3/يوم.