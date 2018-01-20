المونديال آخر محطات كوبر مع الفراعنة

على الصرى: رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية مشاركة الفراعنة فى كأس العالم "روسيا 2018"، التى ستقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، بعدما قاد مصر لبلوغ المونديال، بعد غياب الفراعنة لمدة 28 عامًا. وأبلغ المدير الفنى

على الصرى:

رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية مشاركة الفراعنة فى كأس العالم “روسيا 2018″، التى ستقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، بعدما قاد مصر لبلوغ المونديال، بعد غياب الفراعنة لمدة 28 عامًا.

وأبلغ المدير الفنى الأرجنتينى بعض المسئولين بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برغبته في خوض تجربة جديدة مع منتخب آخر، حيث يرفض هيكتور كوبر، فكرة الاستمرار لولاية ثانية مع المنتخب، بعد منافسات كأس العالم.

وعلمت “المال”، أن كوبر اتفق مع منتخب أمريكا، على تدريبه بعد كأس العالم، إلا أنه يتكتم على تفاصيل العرض، علما بأنه نجح في الحصول مع أحفاد الفراعنة، على المركز الثاني في أمم إفريقيا، خلال النسخة الماضية التي أقيمت بالجابون، مطلع 2017.