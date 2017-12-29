ثقافة وفنون

المولوية في الساقية والأراجوز ببيت السحيمي

إعداد – علي راشدشهدت عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية، فعاليات ثقافية وفنية على مدار اليوم الجمعةوتقدم "المال" تفاصيل الفعاليات على النحو التالي الموعد الفعالية