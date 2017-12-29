ثقافة وفنون

المولوية في الساقية والأراجوز ببيت السحيمي

  إعداد – علي راشدشهدت عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية، فعاليات ثقافية وفنية على مدار اليوم الجمعةوتقدم "المال" تفاصيل الفعاليات على النحو التالي الموعد الفعالية
29 ديسمبر، 2017 29 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

شهدت عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية، فعاليات ثقافية وفنية على مدار اليوم الجمعة

وتقدم “المال” تفاصيل الفعاليات على النحو التالي

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

أمسية لمحات إنسانية مع الدكتور أحمد مجدي.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

6:00 مساء

ورشة عمل بعنوان “احياء درب اللبانة” بالاشتراك مع طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة تحت اشراف الدكتورة هبة صفى الدين.

بيت المعمار – منطقة القلعة

7:00 مساء

حفل إنشاد ديني مع فرقة “المولوية المصرية” بقيادة عامر التوني.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

عرض الأراجوز وخيال الظل.

بيت السحيمي – شارع المعز

7:30 مساء

حفل موسيقي مع الفنان هشام خرما.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “المصريين” بقيادة هاني شنودة.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

باليه “كسارة البندق”.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل فني لفرقة “أوتار” بقيادة عمرو عبد المنعم.

مسرح الجمهورية – عابدين

 

 

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