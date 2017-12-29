المولوية في الساقية والأراجوز ببيت السحيمي

إعداد – علي راشد
شهدت عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية، فعاليات ثقافية وفنية على مدار اليوم الجمعة
وتقدم “المال” تفاصيل الفعاليات على النحو التالي
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
أمسية لمحات إنسانية مع الدكتور أحمد مجدي.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
6:00 مساء
ورشة عمل بعنوان “احياء درب اللبانة” بالاشتراك مع طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة تحت اشراف الدكتورة هبة صفى الدين.
بيت المعمار – منطقة القلعة
7:00 مساء
حفل إنشاد ديني مع فرقة “المولوية المصرية” بقيادة عامر التوني.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
عرض الأراجوز وخيال الظل.
بيت السحيمي – شارع المعز
7:30 مساء
حفل موسيقي مع الفنان هشام خرما.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “المصريين” بقيادة هاني شنودة.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
باليه “كسارة البندق”.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل فني لفرقة “أوتار” بقيادة عمرو عبد المنعم.
مسرح الجمهورية – عابدين