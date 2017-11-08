المولوية المصرية.. أبرز فعاليات مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية

مها يونس تبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج شهر نوفمبر، لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الأحد المُقبل، مُتضمناً محاضرة وعرض أربعة أفلام لأحد أهم مخرجات دولة لاتفيا "ليلى بكالنينا"، وهم: "ماء، ونار، وراسما، والشلال". وخصص شهر نوفمبر لعرض مختارات من أفلام ليلى بكالنينا، التي تتنوع بين التسج

مها يونس



تبدأ فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج شهر نوفمبر، لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الأحد المُقبل، مُتضمناً محاضرة وعرض أربعة أفلام لأحد أهم مخرجات دولة لاتفيا “ليلى بكالنينا”، وهم: “ماء، ونار، وراسما، والشلال”.

وخصص شهر نوفمبر لعرض مختارات من أفلام ليلى بكالنينا، التي تتنوع بين التسجيلي والروائي، وتُعد فرصة نادرة لمحبي السينما، وتعرض أفلامها ربما لأول مرة في مصر، بالتعاون مع السفارة اللاتفية بالقاهرة.



ويُقام الإثنين المُقبل حفل موسيقى للفنان المصري “مسعد أوزيل” للمرة الأولى في مكتبة الإسكندرية، ويتضمن الأربعاء المُقبل بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة العرض المسرحي “بوتشان” لـ”ناتسومي سوسيكي”، وهي واحدة من أكثر الروايات شعبية في اليابان، وموضوعها الرئيسي هو الأخلاق.



ويبدأ في ذات اليوم الملتقى العاشر لمعرض “الورشة” لإبداعات الطفل والنشء، الذي يستمر حتى يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، ويضم أعمال المشاركين في الورش الفنية التي أُقيمت خلال عام 2017 في المجالات المختلفة.



وينظم الخميس 16 نوفمبر، حفل “البيانو والدرامز” لطلبة مدرسة الفنون بالمكتبة، أما محبى الغناء الصوفي فموعدهم يوم الجمعة 17 نوفمبر، مع فريق “المولوية المصرية”، وتنتهي فعاليات الأسبوع الثاني، يوم السبت 18 نوفمبر، مع حفل شعري موسيقي للشاعر “عمرو حسن”.



ويُعرض في اليوم ذاته البث المباشر لعرض “الملاك المبيد” عبر الأقمار الصناعية من أوبرا المتروبوليتان بنيويورك، تأليف “توماس أديس”، وتدور أحداثه حول حفل عشاء لا يمكن للضيوف الهروب منه.