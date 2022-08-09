المولات وقاعات الأفراح و«ربما ملاعب الكرة»...متحدث الحكومة يعلن عن جهات مطالبة بترشيد استهلاك الكهرباء

حدد السفير نادر سعد المتحدث باسم الحكومة الجهات المطالبة بترشيد استهلاك الكهرباء وذلك بداية من الأسبوع القادم بناء على قرار مجلس الوزراء المعني بالترشيد.

و قال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إنه لن يسمح بداية من الأسبوع المقبل بعمل المولات و المراكز التجارية بعد الساعة 11 مساء .

متحدث الحكومة : ترشيد استهلاك الكهرباء واجب على المواطن

و أضاف سعد أنه سيكون على تلك المولات و المراكز التجارية بتشغيل التكييفات المركزية على درجة 25 درجة مئوية.

و تابع سعد أنه سيكون أيضا على قاعات الأفراح و الفنادق بترشيد استهلاك الكهرباء مع تخفيض الإضاءات التي يتم إنارتها ، قائلا: “ربما أيضا يتم تلعب المباريات في وقت مبكر لترشيد استهلاك الكهرباء داخل الملاعب” .

و أوضح سعد أنه يجب أيضا على المواطن تخفيض و ترشيد استهلاكه من الكهرباء ، قائلا: “مفيش حاجة اسمها المواطن بيدفع كهرباء و محدش له حاجة عندي لا المنطق ده مينفعش مع الحكومة”.

و شدد السفير نادر سعد متحدث الحكومة على أنه سيتم توقيع عقوبات مالية على من يخالف قرار تخفيض حجم استهلاك الكهرباء.

و أشار سعد إلي أنه تم توفير من ١٠٠ الي ١٥٠ مليون دولار شهرياً من توفير استهلاك الغاز وإدخال المازوت بديلا عنه في توليد الكهرباء.

كان مجلس الوزراء عقد اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع 6 وزراء لمناقشة خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم البدء في تنفيذ الخطة بالجهات الحكومية و ميدان التحرير و الميادين الكبري .

و أوضح مدبولي أنه سيتم فصل الكهرباء عن جميع الجهات الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل ، ما عدا عن بعض الجهات التي تحتاج الي تشغيل الكهرباء و التي في حاجة إلى تشغيل أجهزة الكمبيوتر.

ونوُه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، سيتم تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، مؤكدا أنهم نجحوا بفضل هذه الخطوة، ونتيجة جهد كبير جداً من وزارتي الكهرباء والبترول، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون الإضطرار الى اتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعي من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، في الوقت الذي يصل السعر العالمي للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الوزارة مضطرة للتوسع في استخدام المازوت بمحطاتها، ما يوفر موارد الدولة وتوجيهها لمصادر أخرى، بما لا يؤثر على عملية إنتاج الطاقة.

وأضاف حمزة، في تصريحات، لـ”المال”، أن استخدام المازوت في محطات توليد الكهرباء لا يمثل مشكلة أو خسائر للمحطات، في ظل أن كل المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي والمازوت، وكان يتم استخدام الغاز نظرًا لارتفاع كفاءته وكان الأقل سعرًا.