اقتصاد وأسواق

“الموظفون استمتعوا بالعمل من المنزل”.. “بريتش إيرويز” تدرس بيع مقرها الرئيسي

ضمن خطة لخفض التكاليف
عبدالغفور أحمد محسن 2:59 م, الجمعة, 19 مارس 21 2:59 م, الجمعة, 19 مارس 21

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تدرس شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتش إيرويز” بيع مبنى مقرها الرئيسي، في ظل عدم حاجتها لمساحات مكتبية واسعة في الوقت الحالي.

وتقول الشركة إن موظفيها “استمتعوا بالعمل من المنزل” خلال الفترة الأخيرة.

والبيع المحتمل للمبنى سيدر على الشركة موارد مالية تدعمها في مواجهة تبعات جائحة كورونا.

وترى الخطوط الجوية البريطانية أن سياستها المستقبلية للموظفين ستكون مزيجًا مرنًا من العمل في المنزل والمكتب.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان “أعدنا هيكلة أعمالنا للخروج من الأزمة ونفكر فيما إذا كنا لا نزال بحاجة إلى مثل هذا المبنى الضخم للمقر”.

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والمقر الرئيسي لبريتش إيرويس قريب من مطار هيثرو في لندن وقد تم الانتهاء من بنائه عام 1998 بتكلفة 279 مليون دولار.

الشركات العملاقة تتخلص من المساحات المكتبية

وتحول “بريتش إيرويز” للتخلص من المساحات المكتبية أضحى اتجاها عالميا بين الشركات العملاقة.

فبحسب رويترز، تستهدف شركة Lloyds المصرفية العملاقة لخفض مساحتها المكتبة بنسبة 20٪ في غضون ثلاث سنوات، ويهدف بنك HSBC إلى خفضها بنسبة 40٪.

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بريتش إيرويز تخفض تكاليفها

وللنجاة من الوباء، استغلت الخطوط الجوية البريطانية العام الماضي لدراسة طرق خفض التكاليف.

وتضمن ذلك تسريح أكثر من 10 آلاف موظف.

وحاليا توظف الشركة 30 ألف شخص معظمهم لا يعملون في المكتب، باستثناء الطيارين وأطقم الضيافة والمهندسين وموظفي المطار.

وسعت شركة الطيران أيضًا إلى جمع الأموال من خلال بيع الأعمال الفنية الشهيرة التي كانت معلقة سابقًا في صالاتها.

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بقلم عبدالغفور أحمد محسن

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