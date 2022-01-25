لايف

«الموظفة أخطأت».. ملابسات قيد وفاة مواطن على قيد الحياة في الأوراق الرسمية

سجلت وفاته بدلًا من والدته.
أماني عوض 6:13 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:13 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تضرر مواطن خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية لقيده في الأوراق الرسمية “متوفي”، وعدم تمكنه من استخراج أوراقه الرسمية “الثبوتية”.

وبالفحص تبين ورود إخطارًا لقطاع الأحوال المدنية بتاريخ 22/2/2019 من مكتب صحة بورسعيد أول، بوفاة المواطن المذكور، وعقب اكتشافه واقعة الوفاة حرر محضرًا بقسم شرطة الشرق ببورسعيد وإثبات أنه على قيد الحياة.

اقرأ أيضا  ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة أثناء سيرها في الجيزة

وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار كلٍ من المُبلغ عن واقعة الوفاة، الطبيب المختص، موظفة الصحة، وأمكن ضبطهم.

وبالفحص تبين أنه بذات التاريخ المُثبت به قيد وفاة الشاكي توفيت والدته، وساعد أحد جيران الشاكي في إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليمه صورة ضوئية من “بطاقة الرقم القومي للشاكى، وبلاغ المستشفى بالوفاة”، لموظفى مكتب الصحة لإنهاء الإجراءات، فاختلط الأمر على موظفة الصحة المختصة بإدخال وقيد البيانات بالمكتب، وأثبتت واقعة الوفاة باسم الشاكي على سبيل الخطأ من واقع صورة بطاقته الشخصية المُسلمة لها من بين الأوراق.

اقرأ أيضا  ضبط سائق لارتكابه فعل خادشة للحياء أثناء توصيل فتاة بالتجمع الأول

إضافة إلى إثبات اسم أحد الأشخاص كان متواجد للإبلاغ عن واقعة وفاة أخرى، كمبلغ عن واقعة الوفاة محل الفحص عن طريق الخطأ.

واتخذت الإجراءات القانونية نحو إيقاف قيد الوفاة، واستخراج بطاقة رقم قومي للشاكي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

«أبطال إلى الأبد».. فيلم كرتون من الداخلية لتوعية الأطفال ببطولات الشرطة (فيديو)

أماني عوض 5:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

محافظة الجيزة تُزيل 30 حالة تعد على أملاك الدولة بالحوامدية والصف

محمود محسن 5:46 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

تأييد إعدام مغتصب وقاتل والدته في السنطة

المال - خاص 5:14 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

لمدة شهر.. غلق منزل الدائري المؤدي لكورنيش المعادي للقادم من المنيب

أماني عوض 4:38 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

تراجع درجات الحرارة غدا.. صقيع وأمطار على أغلب المدن والصغرى بالقاهرة 6

عصام عميرة 4:23 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

بمشاركة أطفال «قادرون باختلاف».. مظاهر احتفال ضباط مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة (صور)

أماني عوض 4:07 م, الثلاثاء, 25 يناير 22