«الموظفة أخطأت».. ملابسات قيد وفاة مواطن على قيد الحياة في الأوراق الرسمية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تضرر مواطن خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية لقيده في الأوراق الرسمية “متوفي”، وعدم تمكنه من استخراج أوراقه الرسمية “الثبوتية”.

وبالفحص تبين ورود إخطارًا لقطاع الأحوال المدنية بتاريخ 22/2/2019 من مكتب صحة بورسعيد أول، بوفاة المواطن المذكور، وعقب اكتشافه واقعة الوفاة حرر محضرًا بقسم شرطة الشرق ببورسعيد وإثبات أنه على قيد الحياة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار كلٍ من المُبلغ عن واقعة الوفاة، الطبيب المختص، موظفة الصحة، وأمكن ضبطهم.

وبالفحص تبين أنه بذات التاريخ المُثبت به قيد وفاة الشاكي توفيت والدته، وساعد أحد جيران الشاكي في إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليمه صورة ضوئية من “بطاقة الرقم القومي للشاكى، وبلاغ المستشفى بالوفاة”، لموظفى مكتب الصحة لإنهاء الإجراءات، فاختلط الأمر على موظفة الصحة المختصة بإدخال وقيد البيانات بالمكتب، وأثبتت واقعة الوفاة باسم الشاكي على سبيل الخطأ من واقع صورة بطاقته الشخصية المُسلمة لها من بين الأوراق.

إضافة إلى إثبات اسم أحد الأشخاص كان متواجد للإبلاغ عن واقعة وفاة أخرى، كمبلغ عن واقعة الوفاة محل الفحص عن طريق الخطأ.

واتخذت الإجراءات القانونية نحو إيقاف قيد الوفاة، واستخراج بطاقة رقم قومي للشاكي.