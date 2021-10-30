ثقافة وفنون

الموسيقي العربية تعتلي عرش موسم الرياض بالسعودية (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و أحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الليلة المصرية الاولي في موسم الرياض
سلوى عثمان 8:07 م, السبت, 30 أكتوبر 21 8:07 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و أحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا الليلة المصرية الاولي في موسم الرياض والتى احياها الاوركسترا الشرقي للموسيقي العربية تحت اشراف الفنانة جيهان مرسى وبقيادة المايسترو حازم القصبجى واقيمت علي مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر الف مشاهد .

وزيرة الثقافة وسفير مصر  بالسعودية يشهدان الليلة الأولى للموسيقى العربية بموسم الرياض

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان الفنون احدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الابداعية مشيرة الى دورها الهام في توطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب ، وتابعت ان الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية السعودية تأتي تاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما فى مختلف المجالات .

ومن جانبة قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ان فرق الموسيقي العربية تعد سفيرا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوي فني يستعيد امجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلي خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض

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كما اعلن المستشار تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي ان حفلى الاوركسترا المصري للموسيقي العربية يومي الجمعة والسبت ٢٩ ، ٣٠ أكتوبر  علي مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما واصبحا كاملا العدد وهو ما يؤكد الحضور القوي للفنون المصرية في المشهد الثقافي العربي .

حفلات الأوبرا المصرية كاملة العدد في موسم الرياض بالسعودية

بدأ الحفل بموسيقي نبتدي منين الحكاية ، وتألق المطربة ايمان عبد الغني بأغنيات في يوم وليلة ، أما براوه ، مقادير ، أنا بعشقك . وتغني المطرب احمد عفت بالهوا هوايا ، الحلوة ، موعود ، ودويتو حاجة غريبة ، كما تجلت المطربة مي فاروق و اشعلت المسرح وهتف لها الجمهور فى اغانى الف ليلة وليلة ، فكروني ، وتصدق …

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بقلم سلوى عثمان

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