ثقافة وفنون

«الموسيقيين» تنعي الراحل ماهر العطار

عن عمر ناهز 83 عاما"وبعد صراع مع المرض
عبدالرحمن أبو العنين 10:23 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21 10:23 ص, الثلاثاء, 4 مايو 21

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نعى مجلس إدارة #نقابة_المهن_الموسيقية الفنان ماهر العطار الذي توفي مساء الاثنين بعد صراع مع المرض.

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه: “ينعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي المطرب الكبير ماهر العطار، الذي توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما”.

وأعلن فهد العطار نجل شقيق المطرب خبر الوفاة عبر حسابه على “فيسبوك”، وكتب: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء”

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وفاة المطرب ماهر العطار
فهد العطار نجل شقيق المطرب ماهر العطار

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بقلم عبدالرحمن أبو العنين

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