الموسيقى التصويرية في دراما رمضان.. عزف على أوتار النجاح الشعبي

بمجرد انطلاق السباق الرمضاني لهذا العام أواخر مارس الجاري ، سيستمع الجمهور للعديد من المقطوعات الموسيقية المختلفة التي تتخلل أحداث كثير من المسلسلات في الشهر الكريم .

حيث يشارك بعض الموسيقيين في تقديم موسيقى تصويرية لأغلب مسلسلات رمضان هذا العام ، أبرزهم خالد حماد فيقدم موسيقى مسلسلي الكتيبة 101 بطولة النجمان عمرو يوسف وآسر ياسين وكذلك جعفر العمدة بطولة النجمة روبي .

كما يشارك محمد مدحت بموسيقى مسلسل ” الصفارة” بطولة النجم أحمد أمين ، والموسيقار عادل حقيق يقدم لمسلسلي عملة نادرة بطولة النجمة نيلي كريم والفنان هاني عادل يقدم موسيقى مسلسل جميلة بطولة النجمة ريهام حجاج ، والموسيقار الراحل عمرو اسماعيل يقدم موسيقى مسلسل الكبير قوي 7 بطولة النجم أحمد مكي ، والموسيقار تامر كروان يقدم موسيقى تصويرية لمسلسلي حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا ورسالة الامام بطولة النجم خالد النبوي .

علي عبد الفتاح : وجود الموسيقى التصويرية في العمل الدرامي عاملا مهما في نجاحه

أوضح المنتج الموسيقي علي عبد الفتاح أن الموسيقى التصويرية من أهم العناصر المؤثرة في العمل الفني وبدونها يفقد عنصرا هاما جدا لنجاحه .

وأضاف للمال أن فيلم دعاء الكروان على سبيل المثال بدون موسيقى تصويرية الخاصة لأندريا رايدر العظيمة المشهور بها ، وكذلك مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بدون موسيقى الراحل العظيم حسن أبو السعود ، كيف سيكون هذا المسلسل ودرجة تأثير موسيقى أبو السعود فيه ، وأيضا فيلم المهاجر وموسيقاه التصويرية لمحمد نوح .

ولفت إلى أنه بلا شك وجود عنصر الموسيقى التصويرية في العمل الدرامي والفني يعتبر من العوامل الأساسية في نجاح أي عمل درامي ، مضيفا هناك من الأعمال الفنية ماهو مشهور بموسيقاه التصويرية فبمجرد سماع موسيقاه دون رؤية المسلسل يمكن أن يعرف المشاهد أو المستمع هذا المسلسل بسهولة ، مثل مسلسل رأفت الهجان وليالي الحلمية وأربيسك وفي السينما أفلام العار وفي المسرح شاهد ماشافش حاجة وريا وسكينة وغيرها .

نادر عباسي : تأثير الموسيقى التصويرية في المسلسل التليفزيوني يكون كبيرا

بينما يرى الموسيقار وقائد الأوركسترا نادر عباسي أن : الموسيقى التصويرية تساهم بدرجة كبيرة في أي عمل درامي ، فيمكن أن ترفع العمل الفني أو تتسبب في سقوطه فنيا من خلال الموسيقى .

وأردف قائلا إن تاثير الموسيقى التصويرية في المسلسل التليفزيوني يكون كبيرا ، لذلك اختيار مؤلف الموسيقى هام جدا للأعمال التليفزيونية .

فلا يمكن أن ننسى أعمال فنية كثيرة في الماضي ومنذ سنوات أيضا ساهمت الموسيقى التصويرية في نجاحها بصورة كبيرة لموسيقين مختلفين مثل علي إسماعيل وفؤاد الظاهري وأندريا رايدر وهشام نزيه في فيلم الفيل الأزرق وعمار الشريعي قدم موسيقى فيلم حليم بصورة رائعة وخالد حماد والموسيقار راجح داوود قدم موسيقى عظيمة لفيلم الكيت كات وغيرهم وفق” عباسي” .

عمرو الشاذلي : الموسيقى في أي عمل درامي تساهم في إحساس المشاهد بالمسلسل

بدوره أوضح الملحن عمرو الشاذلي أن الموسيقى في أي عمل درامي تساهم في احساس المشاهد بالمسلسل في مواقف كثيرة بصورة كبيرة .

تطرق أيضا إلى أنه لو قدم مشهد فيه مشاعر بين الأب وابنه فالموسيقى يجب أن تكون معبرة عن هذا الموقف ، وكذلك مشاهد الأكشن في مختلف الأعمال الفنية لو كانت الموسيقى مناسبة لهذه الأحداث ستعبر بصورة مميزة .

ورأى أن هذه المسلسلات التليفزيونية تحتاج لموسيقى تعبر عن جميع الأحداث التي تعرض بها ، لافتا إلى أن العمل الفني أو الدرامي الذي لايوجد به موسيقى تصويرية جيدة ينقصه الكثير من الناحية الفنية في الحقيقة.