الموسيقار الكبير عمر خيرت يحيي حفلا كبيرا في مهرجان العلمين

يحي الموسيقار القدير عمر خيرت مساء اليوم ، حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان العلمين في دورته الأولى ، وسيتم اذاعة الحفل بقناة دي ام سي ، ويقدم عمر خيرت في الحفل مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها ، ضمير أبلة حكمت وفاطمة وغوايش وغيرها .

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.