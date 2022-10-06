الموسيقات العسكرية تقدم عروضا موسيقية بالميادين احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصرى العظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية.
وقدمت الفرق السيمفونية العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتd لاقت إعجاب المشاهدين للعروض.
يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر.
وتتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالاحترافية فى أسلوب عزف المقطوعات التى يتم تقديمها، فضلاً عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية التى تجذب إنتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية مما يسهم فى إضفاء طابع البهجة خلال كافة الفعاليات التى تشارك بها الموسيقات العسكرية.