الموز المستورد بـ 20 جنيها .. أسعار الفاكهة اليوم الخميس 22-4-2021 الموافق العاشر من شهر رمضان

ارتفعت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في الأسواق 22-4-2021 الموافق 10 من شهر رمضان وسجل كيلو التفاح الاخضر 25 جنيها بدلا من 22 جنيها، والخوخ تراوح من 8 إلى 12 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات ، والمستورد بـ20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 15 إلى 25 جنيها.

وأفاد التجار بأن العنب الأحمر سجل 20 جنيها للكيلو، والبرقوق الاسود والابيض 25جنيها ،والكنتالوب تراوح بين 5إلي 7.5جنيه للكيلو في ظل صعود معدلات الاقبال على الشراء وتراجع المعروض خلال شهر رمضان .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن اليوسفي الصيني تراوح من 6.5 إلى 8جنيهات،والبرتقال أبوسرة 8 إلى 10جنيهات،والبرتقال البلدي 6.5بدلا من 5جنيهات ،والبرتقال اليوسفي البلدي 10جنيهات ،والجوافة10جنيهات إلى 12 جنيها،والرمان 20جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر البطيخ تراوح من 15إلي 40جنيها للواحدة ،والكيوي جنيه واحد للواحدة ،والحرنكش 20إلي 25جنيها للكيلو ،والبلح الجاف من 10إلي 30جنيها والبلح المستورد الرطب ب55إلي 75جنيها .

اسعار الفاكهة اليوم

الموز المستورد : 20جنيها

الموز البلدي : 10جنيهات

الجوافة: 10جنيها

العنب الاحمر : 20جنيها

التفاح الأخضر: 30جنيها

التفاح الأحمر: 25جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الخوخ: 12جنيها

البرتقال اليوسفي :10جنيهات

البرتقال ابوسره :8جنيهات

اسعار الفاكهة في سوق العبور

وتذبذبت اسعار الفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة وتراوح سعر الخوخ ما بين 6جنيهات إلى 7.5جنيه،والبلح الجاف 6جنيهات إلى 20جنيها،والفراولة 4إلي 5جنيهات،والموز 4إلي 7جنيهات .

وأوضح التجار بسوق العبور العبور لتجارة الجملة أن سعر البرتقال ابو سره تراوح من 4جنيهات إلى 8جنيهات، والبرتقال البلدي جنيهين إلى 4، والبرتقال اليوسفي 6جنيهات ،والعنب الاحمر 12جنيها إلى 15 للكيلو والرمان 7جنيهات للكيلو والبطيخ 15جنيها للواحدة ،والكنتالوب 3.5جنيها إلى 4جنيهات .

ومن الجدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان تفضل الأسر الاعتماد علي نمط استهلاكي بكميات من الخضروات والفاكهة خلال وجبتي السحور والفطور ،بما يؤدي لزيادة أسعار الفاكهة وارتفاع الإقبال عليها، ومن أبرز الفواكه التي يقبل عليها الصائمين الفراولة والبرتقال و الجوافة والكنتالوب والبطيخ وغيرها .