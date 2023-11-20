الموزع رامي سمير: لقائي الأول مع عمرو دياب كان مرعبا

حل الموزع الموسيقي رامي سمير ضيفا ببرنامج ” باب الغنا” براديو 9090 الذي يقدمه الفنانان رنا سماحة ومينا عطا ، وكشف عن جوانب كثيرة في حياته الموسيقية ولقاءه بالنجم عمرو دياب الذي أثمر عن تقديمهما معا أغنيات مختلفة منها ” عم الطبيب” وبتهزر ” و” عايز اعمل زيك “.

وكشف عن كواليس أغنية «عم الطبيب» التي تعاون فيها مع عمرو دياب، من تأليف صابر كمال، ومن ألحان عمرو دياب ، موضحا أن الأغنية تم تلحينها من قبل، غير أن عمرو دياب قرر تغيير لحنها، واستمر العمل عليها أكثر من 5 شهور، مشيرا إلى أنه فوجئ بنجاحها بهذه الصورة الكبيرة من الجمهور.

ووصف رامي سمير ، أول لقاء يجمعه مع عمرو دياب بـ”المرعب”، موضحا أنه تغلب على مشاعر الخوف والرعب: “كنت مرعوب، وفكرة إن عمرو دياب جاي الاستوديو دي تخوف وحاجة تخض”.

وأضاف عمرو دياب ذكي جدا ويعرف كيف يكسر حاجز الخوف لدى الأفراد المحيطين به وأولئك الذين يشاهدونه لأول مرة، معربا عن سعادته بأغنيتي “بتهزر” و”اعمل زيك” التي تعاون فيهما مع الهضبة.