الموزع السينمائي صفوت هلباوي: كريم عبد العزيز الحصان الرابح وصراع الكبار مستمر

أكد الموزع السينمائي ونائب التوزيع بدولار فيلم صفوت هلباوي ، أن النجم كريم عبد العزيز هو الحصان الرابح في الموسم السينمائي بعيد الأضحى المبارك هذا العام ، فهو نجم كبير وأفلامه ينتظرها الجمهور وهي مرتبطة بالمواسم السينمائية الكبيرة وتحقق دائما إيرادات مرتفعة.

وأشار في تصريحات صحفية أن أمير كرارة يقدم فيلم أكشن مميز ” البعبع ” بموسم عيد الأضحى بعد نجاح أفلامه السابقة ” كازبلانكا ” و ” حرب كرموز ” ، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح أكثر من فيلم في السينمات بعد عيد الأضحى من بينها فيلم للنجم محمد هنيدي”..

ونوه هلباوي الى أن موسم سينما عيد الأضحى 2023، يمكن أن نسميه ” موسم الكبار ” ، من حيث طرح 4 أفلام سينمائية بميزانيات مادية ضخمة بالاضافة لوجود نجوما كبار فيه لأول مرة في موسم سينمائي واحد ، لافتا الى أن اسم النجم هو الجاذب الأول لجمهور السينما، على سبيل المثال تامر حسني لديه ملايين المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على إقبال الجمهور على الفيلم، وكريم عبد العزيز ممثل ناجح قدم أفلاما يشاهدها كل أفراد الأسرة.

وتابع قائلا أن النجم تامر حسني يحب تقديم مفاجآت للجمهور، وفي الموسم الحالي يخوض تجربة مختلفة خارج الصندوق من خلال تقديم أول فيلم عن بطل خارق في السينما المصرية، ولكنه يواجه تحديا فيما يتعلق بجودة الفنيات في الفيلم إذا تم تنفيذها بشكل جيد سوف يحقق نجاحا كبيرا، ولكن إن لم تنفذ بحرفية لن تحقق النجاح المرجو، ولكن تختلف الرؤية بالنسبة لـ “مستر إكس”، فالفيلم قد يواجه صعوبة في الصمود بشباك الإيرادات أمام كريم عبد العزيز وأمير كرارة”.