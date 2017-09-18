الموديلات الجديدة تمنع أوتو جميل من المشاركة في أوتوماك فورميلا

طارق مصطفى: منتجات 2018 ستصل نهاية العامأحمد شوقيقررت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" وكيل فورد عدم المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي تبدأ فعالياته يوم 20 سبتمبر الجاري.وأرجع طارق مصطفى طارق مصطفى مدير التسويق بمجموعة عبداللطيف جميل مدير المبيعات بالشر

طارق مصطفى: منتجات 2018 ستصل نهاية العام

أحمد شوقي

قررت شركة عبد اللطيف جميل “أوتو جميل” وكيل فورد عدم المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 الذي تبدأ فعالياته يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأرجع طارق مصطفى طارق مصطفى مدير التسويق بمجموعة عبداللطيف جميل مدير المبيعات بالشركة قرار عدم المشاركة إلى أن موعد انعقاد المعرض غير مناسب للشركة حيث إن موديلات 2018 من سيارات العلامة الأمريكية سيتم تدشينها بنهاية العام الجاري ومن ثم لا توجد منتجات جديدة يمكن عرضها في الوقت الراهن.

وأضاف أن مستوى المخزون من موديلات 2017 متدني للغاية بسبب رواج حركة البيع على سيارات فورد منذ بداية العام الجاري.

يذكر أن مبيعات فورد بلغت 1354 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 568 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بزيادة 786 سيارة بنسبة نمو 138%؛ لتصل الحصة السوقية للعلامة الأمريكية من مبيعات سوق السيارات الإجمالية إلى 2.7% مقابل 0.7%؛ وفق ما ورد بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وأشار إلى أن فورد قد حققت طفرة في المبيعات خلال العام الجاري؛ فقد قفزت مبيعاتها إلى 1354 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري مقابل 568 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بزيادة 786 سيارة بنسبة نمو 138%؛ لتصل الحصة السوقية للعلامة الأمريكية من مبيعات سوق السيارات الإجمالية إلى 2.7% مقابل 0.7%؛ وفق ما ورد بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

