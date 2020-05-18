الموجة الحارة ترفع استهلاك مصر من الكهرباء 1100 ميجاوات

كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن ارتفاع استهلاك الكهرباء، أمس الأحد، بشكل كبير بما يقدر بنحو 1100 ميجاوات نتيجة الموجة الحارة التى تضرب البلاد حاليًّا.

وعلمت المال أن استهلاك الطاقة الكهربائية سجل، ليلة أمس، نحو 26100 ميجاوات، بارتفاع قدره نحو 4% على استهلاك ليلة السبت، التى سجلت الأحمال فيها نحو 25 ألف ميجاوات.

وسجلت الشبكة أعلى حمل بلغته خلال الساعة 7.45 مساء، فيما سجلت أقل حمل على الشبكة نحو 21 ألف ميجاوات خلال الساعة السادسة صباح اليوم، مقارنة بنحو 20 ألفًا في اليوم الذي سبقه.

وأكدت وزارة الكهرباء أنه لم يتم تخفيف أي أحمال خلال أمس لأي سبب نتيجة توافر احتياطي كبير من الطاقة الكهربائية يتخطى حاجز الـ10 آلاف ميجاوات يوميًّا، وأن أي انقطاعات تأتي نتيجة أعطال يتم التعامل معها فورًا، عبر فرق الطوارئ والأعطال.

وكشف مرفق الكهرباء أن إجمالى الطاقة الكهربائية المولّدة، خلال أمس، بلغ نحو 586 جيجاوات/ ساعة، يأتي في المركز الأول بالطاقة المنتَجة عبر استخدام الغاز ثم الطاقة المائية ثم الطاقة الشمسية والرياح، وأخيرًا الطاقة الحيوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، على السواحل الشمالية: مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا، وتصل متوسط درجة الحرارة العظمي لنحو 40 درجة مئوية

وأعلنت وزارة الكهرباء، في تقرير مجلس الوزراء، أمس الأول، أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من مرحلة تأمين احتياجات المواطنين، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية ورفع جودة الخدمات الموجّهة إلى المواطنين وتأمين التنمية المستدامة.

وتحولت من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى الاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم بالقرن الـ21.

وذلك فضلًا عن تنفيذ عملية تطوير شاملة في شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وقد أسهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة، وخاصة خلال فصل الصيف.