الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء لأعلى أحمال في تاريخ مصر لتسجل 34650 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه مع تزايد درجات الحرارة ونتيجة الموجة الحارة فقد واصلت الاحتياجات والاستهلاكات الكهربائية تسجيل مستويات تاريخية، حيث بلغ أقصى حمل كهربائي خلال ساعة الذروة اليوم إلى 34650 ميجاوات.

وأضافت الوزارة في بيان عاجل لها أن تلك الأحمال هي الأعلى على مر تاريخ الشبكة الكهربائية، ولأول مرة خلال كل الأعوام السابقة.

وأوضحت أن إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة بلغ نحو 44900 ميجاوات، فيما وصل احتياطي القدرات الكهربائية إلى 9800 ميجاوات رغم الموجة الحارة.

وأشارت إلى أنه يستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

وأضافت أنه يستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.

وأكدت أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ذلك أولًا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أى عطل طارئ، مع استمرار تلقى أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وتطبيق “طوارئ الكهرباء” الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.