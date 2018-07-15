الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء بنحو 2100 ميجاوات الليلة

عمر سالمكشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة بشكل كبير لتسجل الأحمال 29.9 ألف ميجاوات بزيادة قدرها ٢١٠٠ ميجاوات.وأوضح المصدر تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى ٧٩٥٠ ميجاوات، مقارنة بنحو 100120 ميجاوات أمس بتراجع نحو ٢٢٠٠ ميجاوات. و

عمر سالم

كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، عن ارتفاع استهلاك الكهرباء الليلة بشكل كبير لتسجل الأحمال 29.9 ألف ميجاوات بزيادة قدرها ٢١٠٠ ميجاوات.

وأوضح المصدر تراجع إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، إلى ٧٩٥٠ ميجاوات، مقارنة بنحو 100120 ميجاوات أمس بتراجع نحو ٢٢٠٠ ميجاوات.



وأوضح المصدر، لـ”المال”، أن ارتفاع درجات الحرارة رفع الاستهلاك بشكل كبير بمتوسط ٢١٠٠ ميجاوات عن ليلة أمس التي سجل فيها الاستهلاك ٢٧.٨ ألف ميجاوات، كما أنه من المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج لنحو ٣٧٩٠٠ ميجاوات.



وأكد أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.