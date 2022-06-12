الموجة الحارة ترفع استهلاك الكهرباء الليلة لأعلي معدل في 2022

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، تسجيل استهلاك الكهرباء الليلة لأعلى أحمال في الشبكة القومية للكهرباء في عام 2022 نتيجة لارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير خلال اليوم وأمس ما تسبب في ارتفاع الأستهلاك

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الوزارة إنه تسجيل أقصى حمل كهربائى خلال ساعات الذروة والتى تبدأ من بعد المغرب لتسجل نحو 32.6 ألف ميجاوات ليسجل أعلى استهلاك خلال العام الجاري.

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وأوضح حمزة أن الوزارة تمكنت من توفير القدرات الكهربائية المتاحة والتى بلغت نحو 46 ألف ميجاوات خلال نفس الفترة ما يمكنها من تخطي استهلاك الكهرباء الليلة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن إجمالي احتياطي من الطاقة الكهربائية يصل إلى 13050 الف ميجاوات.

وأكد حمزة وجود استقرار كبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على إثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية مؤخرًا نحو 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، ويصل عدد المشتركين لقرابة 38 مليونا ، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.